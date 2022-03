Quarto round di negoziati tra Russia e Ucraina, cosa sta accadendo?

ROMA – Un’Ucraina neutrale fuori dalla Nato con un suo esercito, però, e una sua Marina, sul modello di Austria e Svezia. Dall’altra invece un sistema di garanzie di sicurezza legalmente vincolanti, la cui attuazione deve essere tutelata da un blocco di paesi alleati. Queste le due visioni, rispettivamente una russa e una ucraina, dei due Paesi che stanno tentando di dialogare durante il quarto round di negoziati, in corso in queste ore in video collegamento tra fra le due delegazioni. Il nostro redattore Brando Ricci fa il punto su ciò che sta accadendo in Ucraina.