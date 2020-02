Botta e risposta M5s-Sardine: “Pagano i Benetton?”, “Con noi una comunità”

ROMA – “È il palco degli U2 o delle Sardine? Chi paga? Ieri il Movimento 5 Stelle, che governa il paese, che ha più di 300 parlamentari e 100 consiglieri regionali, era in piazza, con un palco esiguo… Oggi nella stessa piazza ci saranno le sardine con un palco costosissimo ed una regia che nemmeno Bono degli U2”, ha scritto su facebook Stefano Buffagni (M5s), viceministro al Mise. E aggiunge: “La domanda è: Chi paga? Chi hanno dietro? I Benetton?“.

La risposta delle Sardine arriva via social: “Complimenti alle Sardine di Roma che hanno trovato 6200 euro per oggi! Come sempre, raccogliamo i soldi via crowdfunding, e poi rendicontiamo nel dettaglio. Al deputato Buffagni che si chiede ironico quali finanziatori abbiamo alle spalle rispondiamo: una Comunità“.