Sardine di Roma, Padri in Movimento e Uomini per le donne in piazza insieme l’8 marzo

ROMA – Il prossimo 8 marzo a Roma in occasione della Giornata internazionale dedicata ai diritti delle Donne, le Sardine di Roma con Stephen Ogongo incontrano Padri in Movimento con Jakub Golebiewski e Uomini per le Donne con Manrico Maglia.

“Siamo convinti- spiegano Jakub e Stephen- che l’obiettivo è nobile, vorremmo ritornare a parlare dei valori originali delle Sardine, partendo dall’importanza della famiglia come luogo d’amore e dai valori essenziali per lo sviluppo e il benessere delle persone che costituiscono questa società, ovvero libertà, solidarietà, rispetto, generosità e sacrificio. Scenderemo spontaneamente in Piazza del Popolo, il cuore di Roma e lo facciamo senza slogan e segni di partito, per abbracciare vicendevolmente i nostri messaggi a favore delle donne, dei bambini e dei loro diritti, contrastando la violenza alimentata dal linguaggio politico dell’odio”.

La manifestazione avrà luogo a Roma il giorno 8 marzo a partire dalle 14.00 a Piazza del Popolo, facilmente raggiungibile a piedi da qualsiasi punto del centro della città.

“Sarà importante esserci, come esseri umani, come due sessi della stessa specie, senza frontiere, senza colori, senza barriere, come alleati intelligenti contro un pericoloso patriarcato che avanza silenziosamente ogni giorno”, concludono Stephen Ogongo e Jakub Golebiewski.