Giuliano Sangiorgi consegna i prodotti donati a Save The Children

ROMA – Una giornata speciale per i bambini e i ragazzi di uno dei Punti Luce di Roma di Save the Children: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha visitato il centro che offre supporto ai bambini e alle famiglie del quartiere, dal sostegno allo studio ad attività sportive ed educative, per consegnare alcuni prodotti donati da Amazon.it e per incontrare i ragazzi, a cui ha regalato anche un’esibizione acustica live.

La donazione consegnata al Punto Luce è una parte dei 200.000 euro in prodotti donati da Amazon.it a Save the Children a supporto di Riscriviamo il Futuro, il programma per combattere la povertà educativa e ridare educazione, opportunità e speranza ai bambini che vivono nei contesti più fragili e che sono stati duramente colpiti dagli effetti della pandemia. I prodotti donati sono includono giochi, strumenti educativi e beni di uso quotidiano. “Ci sono esperienze che possono essere d’ispirazione per la vita dei bambini e ragazzi: sono certa che il pomeriggio passato insieme a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro rimarrà indelebile nella memoria di quelli che frequentano il nostro Punto Luce. Il dialogo che ha animato l’incontro ha riguardato ricordi e aspirazioni, sogni per il futuro, ma anche la tenacia necessaria a perseguirli. Questa possibilità di confronto è linfa vitale per i nostri ragazzi, soprattutto in un periodo storico in cui lo spazio per la speranza sembra essersi ridotto. È un importante valore aggiunto di cui siamo molto grati ai Negramaro e ad Amazon”, ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia.

SANGIORGI: “HO SOGNATO DI TORNARE BAMBINO”

“‘Negli occhi di un bambino lo sguardo di un gigante’ canto in ‘L’amore qui non passa’ e quel gigante l’ho incontrato nello sguardo profondo e pieno di futuro e vita di ogni bambino o ragazzo del Punto Luce di Save the Children- commenta Giuliano Sangiorgi-. Dopo una giornata passata insieme a raccontarci di speranze e desideri, sono tornato a casa e senza chiudere gli occhi ho sognato di essere ognuno di loro.”

“Viviamo un momento complesso in cui molti ragazzi e famiglie che si trovano in condizioni sfavorevoli devono fare quotidianamente i conti con il rischio di abbandono scolastico, aggravato ulteriormente dalla pandemia. Proprio per questo Amazon ha scelto di supportare Save the Children e il progetto Riscriviamo il futuro: grazie alla generosità dei nostri clienti e alla nostra donazione, i 25 Punti Luce distribuiti in tutta Italia saranno degli spazi ancora più accoglienti e attrezzati, per garantire così l’istruzione e il supporto ai bambini e ai ragazzi che ne hanno più bisogno. Il nostro ringraziamento va anche ai Negramaro che hanno donato il loro tempo e il loro supporto a sostegno di questa nostra iniziativa” ha commentato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. La possibilità di donare un sorriso a queste famiglie continua: ogni cliente Amazon può acquistare i prodotti più necessari a Save the Children dalla Lista dei desideri.

In particolare, Amazon.it è scesa in campo al fianco dell’Organizzazione con una donazione di 500 tablet Amazon Fire 8, che hanno permesso ai bambini e agli adolescenti coinvolti negli interventi di Save the Children di proseguire il loro percorso scolastico attraverso la didattica a distanza, di restare in contatto con i docenti ed i compagni di classe e di continuare a svolgere attività educative e formative online, con il supporto degli operatori dell’Organizzazione. Ai nuclei familiari colpiti direttamente dalle conseguenze socio-economiche dell’emergenza sono stati donati anche dei buoni regalo per l’acquisto di beni di prima necessità utilizzabili sul sito di Amazon.it. Per scoprire tutte le iniziative di Amazon.it a supporto di clienti, comunità e dipendenti durante l’emergenza COVID-19, si può visitare il sito Aboutamazon.it.

LEGGI ANCHE: Boom di ‘regali sospesi’ a Bologna, il centro sociale è “sommerso”