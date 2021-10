All’ospedale pediatrico di Bari arrivano i supereroi a donare un sorriso ai bimbi ricoverati

BARI – Superman, Capitan America, Spiderman, Batman, Ironman, Hulk e Deadpool si sono calati con le funi dal tetto dell’ospedale pediatrico Giovanni XIII e dal padiglione di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari per salutare i bambini ricoverati. Emozionati i piccoli degenti specie chi fra loro stringeva fra le mani il pupazzetto del supereroe preferito. L’iniziativa è stata organizzata dagli esperti operatori di EdiliziAcrobatica che con i costumi dei personaggi degli Avengers hanno regalato un sorriso e un momento di sollievo per i piccoli pazienti. I veri supereroi senza maschera di questa giornata. “Ovunque c’è un bambino che lotta, c’è un supereroe che combatte per la vita”, hanno detto i supereroi.