Tg Lazio, edizione del 15 settembre 2021

VACCINO, DA LUNEDÌ ARRIVA SIERO “MODERNA” IN FARMACIE LAZIO

Da lunedì le farmacie del Lazio potranno somministrare anche il vaccino Moderna oltre al Johnson&Johnson. Il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti, parlando all’agenzia Dire ha spiegato che “le dosi previste saranno massimo 20 a settimana e sono arruolabili più di 800 farmacie già attive. Da ora abbiamo la possibilità di inserire le agende per la prossima settimana e quindi chi si prenoterà potrà sottoporsi al vaccino”. A differenza del Johnson and Johnson il vaccino Moderna è in doppia dose e la seconda andrà ripetuta dopo 28 giorni dalla prima.

NOMADI, RAGGI: -41% PERSONE NEI CAMPI, CALO ROGHI TOSSICI 83%

Una diminuzione delle presenze nei campi nomadi autorizzati del 41,1%, 3.665 interventi socio sanitari eseguiti, 165 interventi di inclusione occupazionale, 56 patti per l’inclusione abitativa, 23 patti per il cohousing, 65 le famiglie che hanno trovato casa in autonomia e l’83,2% in meno di roghi tossici. Sono alcuni dei dati e degli interventi contenuti nel report presentato dal Campidoglio nell’ambito del Piano Rom partito nel 2017. “Fino ad oggi sono stati chiusi il campo del Camping River, quelli di Schiavonetti, Foro Italico, Monachina e l’area F di Castel Romano- ha spiegato la sindaca di Roma, Virginia Raggi- Lo sgombero de La Barbuta è già al 65% e sono stati aggiudicati i bandi per i campi di Casal Lumbroso, via Salviati, via Luigi Candoni e Castel Romano”.

STADIO ROMA, MUNICIPIO 8: ALL’OSTIENSE CI SONO ALTRI PROGETTI

Si fa in salita la strada per una possibile realizzazione del nuovo stadio della Roma nell’area del quartiere Ostiense. “C’è innanzitutto da chiarire quali sono i destini delle due aree che vengono spesso citate nella cronaca, quella degli ex Mercati generali e quella dell’ex Italgas nota come Gazometro, perché sono già interessate da progetti di sviluppo”, ha spiegato il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, che poi ha aggiunto: “Vedo che il Ceo della Roma, Fienga, ancora si tiene prudentemente lontano dal dare una collocazione definitiva”. Anche il candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, non si è avventurato in ipotesi specifiche ma ha garantito: “Se sarò eletto incontrerò immediatamente la società giallorossa”.

DOMANI ‘ROMA È DI MODA’, L’ARTIGIANATO MADE IN ITALY VA IN SCENA

Una serata-evento per raccontare l’alto artigianato Made in Italy attraverso un percorso che intreccia tradizione manifatturiera e moda ecosostenibile con la danza e la recitazione. Domani sera a piazza Augusto Imperatore andrà in scena “Roma è di Moda”, spettacolo a cura di Stefano Dominella, con la direzione artistica di Guillermo Mariotto. Il susseguirsi di quadri di moda, interpretati da modelle internazionali, sarà intervallato da interventi di danza con la partecipazione di Eleonora Abbagnato e Benjamin Pech, mentre gli attori Manuela Mandracchia e Fabio Cocifoglia declameranno versi tratti da ‘Res gestae divi Augusti’, opera scritta dallo stesso imperatore Augusto. Tra gli ospiti della serata designer Maurizio Galante, Giovanni Cavagna e la Maison Gattinoni.