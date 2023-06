Le Giornate europee dell’archeologia arrivano a Crotone

REGGIO CALABRIA – Dal 16 al 19 giugno si terranno anche a Crotone, sotto l`egida del ministero della Cultura, con il patrocinio del Comune di Crotone e il coordinamento dell`Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva, le Giornate europee dell`archeologia.

Si parte il 16 giugno, alle ore 17.00, nella sala consiliare del Comune di Crotone, con l`iniziativa “Archeologia e Antica Kroton, la parola agli archeologi” con i saluti istituzionali dell`assessore alla Cultura, Nicola Corigliano e gli interventi di Alfredo Ruga, funzionario della Soprintendenza archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, e di Gregorio Aversa, direttore del Museo archeologico nazionale di Crotone e del Parco archeologico nazionale di Capo Colonna. A seguire è prevista la visita al sito Archeologico di Bper.

Sabato 17 giugno sono programmate, a cura del Gtg Kroton Aps – Centro turistico giovanile, dalle ore 16.00 alle 19.00, visite guidate al Castello fortezza Carlo V e, per i più piccoli, a cura del Gak, laboratori “Archeologi per un giorno”.

Domenica 18 giugno, dalle ore 17.00, al Museo archeologico nazionale di Crotone, “Laboratorio di Scultura” a cura di Antonio Affidato e, a seguire, la visita guidata della mostra “Rara Avis”.