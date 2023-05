Tommy Dali e Ndg: i due “Amici” insieme nel singolo “Miss”

ROMA – Tommy Dali e NDG, prima amici e compagni d’avventura, ora anche colleghi sulla stessa traccia, ma da sempre inseparabili. Sin dai giorni dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi tutti speravano che questi due artisti avrebbero unito il loro talento per creare qualcosa. “È successo, abbiamo scritto un pezzo insieme”, hanno annunciato i due ragazzi.

IL BRANO

Da venerdì 19 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme il nuovo singolo “Miss”, risultato del freschissimo sodalizio artistico che si concretizza in un pezzo urban con influenze pop prodotto da Ayden Lau e Thuke.

Il brano nasce a partire da un sentimento forte che ha un aspetto distruttivo: un amore che ha più volti, in cui testa, anima e corpo sono coinvolti nelle fasi esaltanti e poi nelle ricadute che portano allo smarrimento.

“Miss- commenta Tommy Dali- parla di un amore contraddistinto da sentimenti vissuti al limite, un amore che fa male, che ti cattura ma che allo stesso tempo non ti lascia libero di farne a meno, come una dipendenza”.

“Miss- aggiunge NDG- è una canzone che racconta in modo potente un amore in chiaroscuro, fatto di lacerazioni improvvise ed emozioni fortissime che non permettono di trovare un equilibrio a chi lo prova. È un amore forse malato, che causa dolore e disagio, ma allo stesso tempo è irrinunciabile e nonostante il male che fa, non se ne può fare a meno”.