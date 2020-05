VIDEO | ‘IdO con Voi’ ai giovani: “Organizzate i tempi per i compiti a casa”

ROMA – “In questo periodo, in cui i ragazzi devono seguire videolezioni e svolgere i compiti a casa, è bene dare un’organizzazione al tempo per non andare incontro a noia e pigrizia. Per lo studio è preferibile decidere in anticipo le attività da svolgere in modo da essere motivati all’idea di avere un compito da rispettare”. A dirlo e’ Vittoria Stilo, psicoterapeuta dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), che in un video sul canale Youtube, nell’ambito dello sportello ‘IdO con Voi’, dà consigli e suggerimenti sulle cose da fare e quelle da evitare.

“Con le scuole chiuse la percezione di molti ragazzi è di essere in vacanza e non prendono sul serio l’impegno dei compiti. Si può cominciare- spiega la psicologa- con il decidere in anticipo gli orari da dedicare alla scuola. E’ preferibile spezzare le ore di studio, dividendole tra mattina e pomeriggio, e i genitori devono rendere il clima domestico sereno con un atteggiamento flessibile e comprensivo. La rigidità non aiuta mai, soprattutto in questo periodo. Importanti sono anche le pause, perchè la concentrazione dopo quarantacinque minuti crolla. Bisogna fare una pausa di dieci o quindici minuti circa per poi tornare sul compito. Nei bambini più piccoli di dieci anni, il tempo di concentrazione dura ancora meno e la pausa va fatta ogni mezz’ora”.

Centrale poi è il ruolo dei genitori rispetto ai compiti dei bambini della scuola primaria perchè “non dovrebbero correggerli ma solo spiegarli, lasciando il ruolo della correzione agli insegnanti. E’ importante- prosegue- perché gli adulti potrebbero correre il rischio di essere troppo critici. I ragazzi potrebbero sentirsi non in grado di svolgerli e diventerebbero insicuri, minando la loro autostima”.

Un altro argomento delicato è quello delle regole che si impartiscono ai figli. Secondo la psicoterapeuta “non si deve ridurre la relazione solamente a elencare norme da rispettare. Tutto diventerebbe faticoso e, poco alla volta, il bambino arriverebbe alla saturazione con il desiderio di disobbedire. E’ poi inutile insistere sullo studio, quando il ragazzo è stanco o non ha voglia, minacciando delle punizioni. Meglio rinviare ad altro momento. In genere- conclude- essere un po’ più tolleranti aiuta”.

