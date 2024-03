Tg Politico Parlamentare, edizione del 15 marzo 2024

In questa edizione si parla diel Piano Mattei; del candidato del centrosinistra in Basilicata; delle tensioni nella Lega e dello psicologo a scuola

PIANO MATTEI. MELONI: “COINVOLGIAMO ‘SISTEMA ITALIA’”

“Nella grande sfida” del Piano Mattei “vogliamo coinvolgere tutto il ‘Sistema Italia’, mettere in rete le esperienze migliori che già esistono, i progetti più efficaci e le risorse adeguate delle quali disponiamo”. Giorgia Meloni presiede a Palazzo Chigi la prima cabina di regia sul Piano Mattei e chiede ai ministri “concretezza e velocità” sui progetti di cooperazione con i Paesi africani. “Il piano è aperto ai vostri contributi”, dice Meloni. L’obiettivo è arrivare a una stesura consolidata del testo da approvare già nella seconda seduta della cabina, in programma ad aprile.

BASILICATA. TRABALLA LA CANDIDATURA DI LACERENZA

Tensioni nel centrosinistra sul candidato unitario in Basilicata, Domenico Lacerenza. Gli attriti riguardano in particolare il Partito democratico. Da Roma Elly Schlein difende il nome dell’oculista scelto come candidato alla presidenza della regione. E risponde a muso duro ai dirigenti lucani del partito che non lo vogliono e rilanciano, con una petizione che ha già raggiunto le 458 firme, la candidatura di Angelo Chiorazzo. Il leader di Basilicata Casa Comune, lanciato da Roberto Speranza, è ormai in campo da mesi. Sul suo nome c’era l’ok anche di Azione. Il partito di Carlo Calenda, invece, non ha dato il via libera a Lacerenza, smarcandosi di fatto dal campo di centrosinistra.

ZAIA-SALVINI, TENSIONE NELLA LEGA

Il futuro di Luca Zaia? Per lui “ho un’idea che riguarda l’Europa”. Sale la tensione nella Lega e le parole di Matteo Salvini su Zaia testimoniano i rapporti non ottimi tra i due. Il presidente del Veneto sognava il terzo mandato, ma la Lega ha perso la partita in Senato. Ora Salvini, finito sotto processo dopo la batosta alle regionali, dice che gli piacerebbe che Zaia “fosse rieletto in Veneto”. Ma se ciò non accadrà, meglio mandarlo in Europa a difendere la regione. “Se portiamo a casa l’autonomia, le Olimpiadi, le ristrutturazioni e altri progetti- ragiona Salvini- e visto che nei prossimi anni molte iniziative passano per l’Europa, diciamo che sarebbe utile un difensore del Veneto in terra d’Europa”.

PSICOLOGO A SCUOLA, PD-M5S-AVS SOSTENGONO PROPOSTA STUDENTI

Psicologo gratuito per gli studenti in ogni scuola e università. Percorsi obbligatori di educazione alla salute mentale per famiglie, docenti e personale scolastico. È la proposta di legge messa a punto dall’Unione degli universitari e dalla Rete degli studenti medi, che oggi ha incassato il sostegno di Pd, M5S e Alleanza Verdi Sinistra. “Non ci può essere un tabù su questi temi, la salute mentale è un diritto e il governo deve mettere più risorse”, dice la segretaria Elly Schlein in una conferenza stampa con gli studenti sotto il ministero della Salute. “I giovani devono poter guardare al futuro come una promessa e non una minaccia”, aggiunge Francesco Silvestri del M5S. Per Elisabetta Piccolotti “il governo non può girarsi dall’altra parte, bisogna calendarizzare subito la proposta di legge degli studenti”.