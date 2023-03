Tg Politico Parlamentare, edizione del 15 marzo 2023

ALLA CAMERA DUELLO MELONI-SCHLEIN

La premier Giorgia Meloni si presenta al Question time alla Camera per rispondere alle interrogazioni e attacca le opposizioni. Sull’immigrazione, dice la presidente del Consiglio, il centrosinistra “calunnia l’Italia”. Mentre sui bassi salari dà la responsabilità ai governi precedenti di non aver approvato norme efficaci. A Meloni risponde Elly Schlein: “Lei oggi e’ al governo, ci sono io all’opposizione. Non è piu’ il tempo di dare la responsabilità agli altri. Spetta a voi dare le risposte”, accusa la neo segretaria del Pd che poi aggiunge: “La vostra propaganda sta sfumando”.

FISCO, LE IMPRESE PROMUOVONO LA RIFORMA

Le imprese promuovono la riforma del fisco. Le associazioni datoriali, ricevute questa mattina a Palazzo Chigi, apprezzano il disegno di legge delega che il governo porterà domani in Consiglio dei ministri. I commercianti sono d’accordo sull’obiettivo di stimolare la crescita attraverso la riduzione delle tasse, ma chiedono rassicurazioni sul taglio dell’Irap e auspicano uno stop al sistema degli acconti fiscali. Confesercenti sottolinea che per riattivare i consumi bisogna sostenere i redditi più bassi. Confcommercio spinge per un metodo di confronto strutturato. I costruttori sperano nelle agevolazioni sulla riqualificazione urbana mentre Coldiretti chiede meno burocrazia per le aziende agricole. Per Confindustria la bozza del governo va nella giusta direzione.

LAVORO, RIPRESA OCCUPAZIONE NEL 2022

Segnali di ripresa del mercato del lavoro in Italia. L’anno scorso il tasso di disoccupazione è sceso all’8,1%. L’Istat stima che i disoccupati sono sotto quota due milioni, mentre gli occupati sono cresciuti di 545 mila unità rispetto al 2021. Nel quarto trimestre si segnala un boom di assunzioni a tempo indeterminato. L’Istituto di statistica torna a calcolare anche il saldo degli stranieri residenti in Italia dopo il calo del 2020, dovuto alla chiusura delle frontiere per il Covid. C’è una ripresa degli arrivi in Italia per colmare l’emergenza di manodopera, ma il saldo degli stranieri residenti in Italia nel 2021 è ancora in calo, rispetto al 2019, di oltre il 15%.

FIGLI COPPIE GAY, “SINISTRA SI ESPONGA”

La commissione Politiche europee del Senato ieri ha bocciato la proposta di regolamento europeo per il riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie gay. Le opposizioni accusano e vedono l’Italia accanto a Polonia e Ungheria sul tema dei diritti. A Milano, il sindaco Beppe Sala ferma le registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali, ma chiede alla sinistra di esporsi. “Credo che sia giusto far sentire la voce e manifestare, questo è diventato ormai un problema politico”, dice il primo cittadino milanese. “Vorrei che il Parlamento e in particolare la nostra parte politica si esponesse”, aggiunge. Sala rivela di averne discusso anche con la neo segretaria del Pd Elly Schlein.