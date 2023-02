Fiorello “avvista un Ufo” in diretta: “Sono senza parole”

ROMA – Non solo negli Stati Uniti, un Ufo è apparso anche nei cieli di Roma. È successo in diretta durante il programma Viva Rai2!, lasciando Fiorello senza parole alla vista dell’oggetto volante non identificato. “Ho i brividi. Si può rivedere?”, il commento di Biggio, mentre Fiorello con lo smartphone riprendeva l’accaduto. “Sono senza parole”, ha dichiarato il mattatore siciliano mostrandosi incredulo, così come il pubblico in strada su via Asiago, complice di una gag perfettamente riuscita.

Il siparietto ironico arriva in un momento di grande attenzione sugli “oggetti non identificati” apparsi nei giorni scorsi nei cieli americani. Tanto che la portavoce della Casa Bianca ha dovuto precisare che non ci sono prove che appartengano a extraterrestri.