Viva Rai 2, Fiorello festeggia con Baglioni e Pausini ma la sorpresa più bella è quella della figlia Angelica

ROMA – Tutti nati sotto il segno del Toro e tutti il 16 maggio. Oggi Laura Pausini, Claudio Baglioni e Rosario Fiorello festeggiano il compleanno. Con un video inviato a Viva Rai 2, la cantante fa gli auguri al conduttore, Fiorello, e all’ospite d’eccezione, Baglioni, che ironicamente commenta: “Carina, però sta sempre in mezzo. Cambiasse giorno, noi già ce lo dobbiamo dividere”. E lancia un appello agli altri nati lo stesso giorno: “Dolcenera, Nicolò Fabi, cambiate giorno. Siete giovani, avete più tempo”. Allora Fiorello allunga la lista: “C’era anche Janet Jackson che voleva venire, ma si è fermata”.

Per il padrone di casa, 63 anni oggi, è arrivata anche la sorpresa della figlia Angelica che si è esibita sulle note di “Io vagabondo” dei Nomadi, facendo emozionare il papà. Figlia dello showman e di Susanna Biondo, la sedicenne si è esibita per la prima volta in pubblico dal tetto del Glass di Via Asiago.