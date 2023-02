Usa: “Recuperati i sensori del pallone spia cinese”

U.S. fighter aircraft under USNORTHCOM authority brought down a high altitude surveillance balloon within sovereign U.S. airspace and over U.S. territorial waters Feb. 4.



More Photos: https://t.co/t4EJKAKsRv



Statement from Commander, NORAD & USNORTHCOM:https://t.co/yAsKxYFTyi pic.twitter.com/vh4OgzLxkd