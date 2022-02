Sanità, Fontana: “Dalle opposizioni 16 giorni di proteste e nessuna proposta”

MILANO – “Che l’opposizione voglia fare un po’ polemica va bene, d’altronde han fatto polemica per 16 giorni in aula senza fare alcuna concreta proposta…“. Il governatore lombardo Attilio Fontana torna a ribadire la validità della riforma sanitaria licenziata lo scorso dicembre. Poco prima della relazione in aula da parte della vicepresidente Letizia Moratti, che riferirà circa le modifiche ‘non sostanziali’ richieste da Palazzo Chigi al testo, Fontana non sembra molto preoccupato, quasi come se fosse conscio del gioco delle parti. “Le opposizioni fanno il proprio mestiere, che le modifiche non siano sostanziali sta nel fatto che la legge sia stata approvata e non sia stata impugnata dal governo”, afferma a margine di un’iniziativa a Palazzo Pirelli.

“SPERANZA MI HA DETTO CHE APPREZZA LA LEGGE”

Comunque, il governatore ribadisce che a questo esecutivo la riforma piace. “Ieri il ministro Speranza al San Raffaele mi ha detto che apprezza la legge nel suo complesso, ora la vicepresidente Moratti parlerà in aula e vi lascio alle specifiche che farà”. Ad ogni modo, “credo però che sia importante quello che ha detto il ministro Speranza ieri, ossia che la legge, la prima in Italia, sia sostanzialmente approvata”.