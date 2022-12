VIDEO | La battutaccia di Berlusconi ai calciatori del Monza: “Un pullman di troie se battete la Juve”

ROMA – In casa Monza si festeggia un Natale certamente sereno. Grazie alla felice intuizione di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani di promuovere Raffaele Palladino da allenatore della Primavera alla prima squadra al posto dell’esonerato Giovanni Stroppa, la squadra brianzola si trova a +9 sulla zona retrocessione.

“Abbiamo trovato un nuovo allenatore, bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi”, dice Berlusconi durante il party natalizio dei biancorossi. Poi però arriva la battuta di pessimo gusto: “E io ci ho messo una stimolazione in più perché ai calciatori ho detto: ‘Adesso avete il Milan, la Juventus… Se vincete contro una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie‘”.

LE AMBIZIONI DEL MONZA DI BERLUSCONI

Molto più sobria la clip scelta da Berlusconi per il proprio profilo Twitter: nel video, il patron del Monza ricorda la storica prima promozione in Serie A conquistata dopo 110 anni dalla fondazione, parla di ambizione – “Galliani mi ha messo in testa che dobbiamo vincere il campionato” – e posa sorridente per le foto con i calciatori biancorossi.

Una serata speciale con il mio @ACMonza. Ho incontrato la squadra, la società e gli sponsor per gli auguri di Natale.



Questo è stato un anno strepitoso: abbiamo fatto il miracolo di andare in Serie A e non ci fermeremo. Trascorriamo queste feste e poi torniamo in campo! pic.twitter.com/1084jUGxIV — Silvio Berlusconi (@berlusconi) December 13, 2022

