Soldi russi ai partiti, Letta: “Il governo dica la verità prima delle elezioni”

ROMA – “La rivelazione sui possibili finanziamenti russi nei confronti dei partiti politici ha sconvolto il film della campagna elettorale. Noi chiediamo la verità oggi, prima del voto, la chiediamo al governo: se il governo ha delle evidenze devono essere immediatamente mostrate. Chiediamo al governo di dirlo e di dirlo subito. Deve essere fatta chiarezza, questa è di per sè una cosa gravissima”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, nella diretta zoom coi candidati del Pd.

LEGGI ANCHE: Soldi russi ai partiti, la Lega e FdI attaccano: “È il momento delle querele”

“LA RIMONTA È POSSIBILE”

“Tutti i segnali dicono che la rimonta nei collegi contendibili è sempre di più possibile. Questo richiede il lavoro sul territorio, nel quale siamo imbattibili”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, parlando ai candidati via zoom.

“CAMBIEREMO NORMA SU STIPENDI, UN GUAIO ASSOLUTO E TOTALE”

La norma del decreto aiuti che fa saltare il tetto allo stipendio dei manager “è un guaio che non abbiamo

ancora capito come e per responsabilità di chi è stato fatto”, dice Enrico Letta, parlando ai candidati del Pd. “È un guaio assoluto e totale. Lo cambieremo”, dice Letta.

LEGGI ANCHE: Sondaggio Dire-Tecnè: Russiagate vicenda seria per il 58%

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it