Zaia riceve un video di minacce di sette minuti: “Comincia ad essere impegnativo”

VENEZIA – “Ieri mi è arrivato un altro video di minacce di sette minuti, cominciano ad essere anche cose impegnative”. Lo rivela il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa da palazzo Balbi, Venezia. Il responsabile del video sarà segnalato, “si procede d’ufficio”, aggiunge Zaia.

CALANO INCIDENZA E POSITIVI IN VENETO

In Veneto l’incidenza di nuovi positivi sul numero di tamponi si sta abbassando, così come stanno diminuendo i soggetti attualmente positivi, spiega Zaia. Con 427 nuovi casi su 46.934 tamponi, l’incidenza è dello 0,91%, mentre gli attuali positivi sono 12.589, mentre la settimana scorsa “erano costantemente più di 13.000”. Non calano invece i ricoverati, che sono 320, di cui 261 in area non critica e 56 in terapia intensiva. “Ma con questo numero di positivi senza vaccini saremmo a 1.500-2.000 ricoverati“, sottolinea Zaia. Il 66% circa dei ricoverati in area non critica e l’80% dei ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati.

“SAREMO I PRIMI IN ITALIA AD INOCULARE LA TERZA DOSE, DA LUNEDÌ 20”

“La prima inoculazione della terza dose la faremo –primi in Italia– con il generale Figliuolo lunedì 20 mattina a Villorba“. Lo annuncia il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.