Tutti a scuola? Pirozzi: “Quella di Amatrice è chiusa”

ROMA – “Mentre tutti i tg mandano immagini della riapertura delle scuole, ce n’è una che è malinconicamente chiusa. Si tratta della scuola di Amatrice. Mancano spazi? No. Mancano banchi? No. Manca il personale!“. Così su Facebook il consigliere regionale del Lazio, Sergio Pirozzi.

“Sarebbe stato bello se un telegiornale si fosse recato in questa terra per parlare di questa situazione incredibile- ha concluso Pirozzi- Ma in fondo non conviene a nessuno“.