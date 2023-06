Maria De Filippi vestita di bianco al funerale di Berlusconi: ecco perché

ROMA – Sono in corso al Duomo di Milano i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Oltre 9.000 persone sono accorse in piazza per l’ultimo saluto all’ex presidente del Consiglio, scomparso lo scorso 12 giugno. Alla cerimonia sono presenti diversi personaggi pubblici, da cariche dello Stato, come Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Sergio Mattarella, a volti dello spettacolo. Tra questi anche Maria De Filippi. La conduttrice ha attirato fin da subito l’attenzione per il suo outfit, composto da un sobrio pantalone e una camicia total white. Ma perché vestirsi di bianco ad un funerale?

MARIA DE FILIPPI IN BIANCO AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Stando a quanto spiegato dalla giornalista del Tg5 Elena Guarnieri, “Silvio Berlusconi diceva sempre ‘vestitevi di chiaro e se potete i capelli biondi, perché il nero non fa passare la luce’. Avete visto Maria De Filippi vestita di bianco? Credo che l’abbia fatto pensando a lui“.

Sebbene in Italia sia tradizione presentarsi in abito scuro ad un funerale, in alcuni Paesi come la Cina è il bianco il colore del lutto.