Covid, Emiliano: “Focolaio di variante indiana a Brindisi, siamo preoccupati”

Di Alba Di Palo

BARI – La struttura per le maxi emergenze realizzata negli spazi della Fiera del Levante di Bari resterà attiva perché potrebbe consentire di affrontare lo “sviluppo di questa variante delta che stiamo seguendo attentamente e che ha ricominciato a fare contagiati in Inghilterra. C’è un focolaio a Brindisi che è stato strettamente monitorato e speriamo di aver individuato tutti i soggetti contagiati”. Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna contro gli incendi boschivi a Bari.

“IN PUGLIA SÌ AL RICHIAMO CON ASTRAZENECA PER CHI VUOLE FARLO”

“La variante delta – ha continuato il Presidente – ci preoccupa perché potrebbe essere meno sensibile delle precedenti ai vaccini. E potremmo non avere a ottobre l’effetto favorevole dell’immunità di gregge“. Emiliano ha dichiarato di aver avuto una telefonata con il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, il generale Francesco Figliuolo, che “ci ha assicurato che nonostante il cambio di strategia sulle seconde dosi rispetto alle prime fatte con AstraZeneca, il rifornimento di vaccino Pfizer o Moderna sarà sufficiente anche per fare le seconde dosi così come consigliate dal ministero della Salute. Chi volesse fare la seconda dose con Astrazeneca avrà questa possibilità – ha sottolineato Emiliano -, fermo restando che l’atto della vaccinazione è l’atto del singolo medico quindi è il singolo medico che alla fine decide, consiglia e ricevere il consenso informato del paziente”.