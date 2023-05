Giunta della Valle d’Aosta approva nuovo accordo integrativo sui pediatri

AOSTA – L’obiettivo è “potenziare il servizio di assistenza pediatrica a livello territoriale“. La giunta regionale della Valle d’Aosta ha approvato il nuovo accordo integrativo regionale con i pediatri di libera scelta. L’accordo, sottoscritto dall’assessorato, dall’Usl e dai sindacati di categoria, “autorizza i medici pediatri di libera scelta che avevano già dato la loro disponibilità e che svolgono la loro attività in forma associativa ad aumentare il loro massimale a 1.300 scelte e ad acquisire come assistiti i bambini in età pediatrica (da zero a 14 anni), appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali lo stesso pediatra ha già in cura un altro soggetto in età pediatrica”, si legge in una nota.

“Con questo provvedimento- spiega l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi- rendiamo possibile il ricongiungimento dei giovani assistiti in famiglia, consentendo di poter scegliere un pediatra già conosciuto, in quanto coinvolto professionalmente nel contesto familiare”.

Per la scelta del pediatra, le famiglie possono procedere via e-mail all’ufficio del proprio distretto di competenza allegando i documenti necessari, scaricabili dal sito aziendale www.ausl.vda.it, oppure presentarsi ai relativi sportelli di scelta e revoca, muniti di eventuale delega e previa prenotazione telefonica.