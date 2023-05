Fibromialgia, in Valle d’Aosta un corso per presa in carico di chi ne soffre

AOSTA – Un nuovo corso di formazione dedicato alla presa in carico del paziente che soffre di fibromialgia e rivolto a medici di famiglia, specialisti e altri professionisti sanitari, come fisioterapisti e dietisti. È l’iniziativa messa a punto dall’Usl della Valle d’Aosta che prenderà il via proprio nel mese in cui si celebra la Giornata internazionale della fibromialgia. La formazione, organizzata dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d’Aosta insieme alla struttura di Terapia del dolore dell’ospedale Beauregard di Aosta, è in programma su due edizioni, il 20 e il 27 maggio, nell’aula formativa al quarto piano dell’ospedale Parini di Aosta. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 18 maggio. Tutte le indicazioni si trovano sul sito web www.omceo.vda.it.

“Si tratta di un altro importante tassello verso il riconoscimento di questa patologia cronica che in Valle d’Aosta affligge oltre 300 persone, con un rapporto di maschi e femmine di uno a nove- spiega Lorenzo Pasquariello, direttore della struttura di Terapia del dolore e responsabile scientifico del corso-. Ai medici e operatori sanitari che parteciperanno al corso verrà fornita una panoramica approfondita e specifica per una presa in carico sempre più completa delle difficoltà che vivono questi pazienti, mettendo in campo gli strumenti necessari a portare sollievo e garantire una buona qualità di vita”.

Per l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, “il nostro impegno come assessorato e azienda Usl è volto ad anticipare quanto più possibile la diagnosi di questa patologia complessa e talvolta poco riconoscibile. Promuovendo la formazione specialistica dei professionisti della sanità manteniamo alta l’attenzione verso le persone affette da questa patologia cronica, in modo che la loro presa in carico possa seguire percorsi personalizzati e risultare ancora più efficace”.