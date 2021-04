Toti: “Chiederemo al governo un calendario delle riaperture, dobbiamo avere il coraggio di fare previsioni”

GENOVA – “Domani in Conferenza Stato Regioni chiederemo al governo un calendario: dobbiamo avere il coraggio di fare delle previsioni. Non si riapre un albergo o un ristorante in tre ore, non si acquistano le scorte e non si assume il personale nell’arco di due giorni. Se devo aprire un albergo a Santa Margherita, mi volete dire quando potranno venire i milanesi e se ci sarà la mobilità tra le regioni? Altrimenti, lo apro per mio cugino che abita lì a fianco? E se devo assumere del personale, posso sapere quanti coperti potrò avere?”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “L’aria che tira” su La7.

“Chiederei di riaprire i ristoranti non solo all’aperto- prosegue il governatore- vorrei un calendario per riaprirli dove si può, utilizzando le fasce e cambiando i criteri, passando all’indice delle ospedalizzazioni e non più all’incidenza del virus. Dove si può, spero che si inizi a riaprire l’ultima settimana di aprile, dopo il 25, e magari qualcun altro si aggiungerà dopo il 3 maggio”.

