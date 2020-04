FOTO | Coronavirus, ecco la maschera da sub con microfono. Ed è open source

BOLOGNA – Una maschera subacquea diventa dispositivo di protezione per i medici, con tanto di microfono incorporato per poter comunicare. E il progetto non è neanche protetto da brevetti o copyright. L’invenzione è infatti completamente ‘open source’, per permettere la sua massima diffusione e il più ampio sostegno al personale sanitario.

Si chiama ‘C-Voice Mask’ ed è nata dalla collaborazione tra la Siropack Italia, azienda di packaging con sede a Cesenatico, e il Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Alma Mater di Bologna. Si tratta di una maschera da snorkeling, trasformata appunto in dispositivo di protezione individuale. E’ utilizzabile con filtri di tipo ffp2 e ffp3 ed è dotata di un sistema di amplificazione della voce che permette di comunicare mantenendo il volto protetto. Perchè tutti ne potessero usufruire, l’azienda ha deciso di rinunciare ai diritti sull’invenzione. E così disegni, elenco dei componenti e istruzioni per il montaggio sono a disposizione di tutti online.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, viaggio nel laboratorio di Bologna dove si testano le mascherine