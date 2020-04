Coronavirus, viaggio nel laboratorio di Bologna dove si testano le mascherine

Nei primi 10 giorni di attività, al laboratorio bolognese sono arrivate circa 200 richieste di informazioni da parte di imprese interessate e 60 ordini di test da aziende di tutta Italia, di cui un terzo emiliano-romagnole. Finora è stata testata una dozzina di prodotti e la metà è stata scartata, perchè non ha superato i test preliminari. Tra quelle che invece sono state validate e sono in attesa solo del via libera definitivo, che dovrebbe arrivare domani, ci sono le mascherine prodotte da Automobili Lamborghini (pronta a farne mille al giorno) e quella di una startup legata all’Ateneo bolognese.

“Abbiamo in funzione due laboratori- spiega Violante parlando alla ‘Dire’- uno al dipartimento di ingegneria civile (Dicam) e uno al Sant’Orsola, con due linee di test per ogni laboratorio. Finora abbiamo ricevuto richieste di informazioni da 200 aziende e ordini di test da 60 imprese. Abbiamo eseguito le analisi preliminari su una dozzina di prodotti e la metà sono state scartate perchè non hanno superato i test iniziali. Altre le abbiamo in lavorazione e contiamo a breve di validare le prime”. In media, servono almeno otto giorni per dare l’ok definitivo. A stretto giro dovrebbero dunque ricevere il via libera i primi prodotti.

“Entro domani chiudiamo definitivamente per le mascherine della Lamborghini- conferma Violante- il prodotto ha passato tutti i test”. Insieme alla Casa del Toro, otterrà il semaforo verde anche una startup che da tempo collabora con l’Alma Mater di Bologna nel campo dell’elettronica industriale e che proposto “una mascherina in materiale durevole, che può essere quindi sanificato e riutilizzato”.