VIDEO | “Donne… è risorto Gesù Cristo”: a Genova l’annuncio della Pasqua arriva da un pulmino

GENOVA – Dopo la benedizione delle Palme in scooter, arriva l’annuncio della Pasqua in pulmino. “Donne…e’ risorto Gesu’ Cristo”, grida col suo megafono per le alture genovesi don Roberto Fiscer. Ne’ arrotino ne’ ripara ombrelli. E neppure l’angelo seduto sulla pietra rotolata dal sepolcro. Ma il sacerdote riesce a strappare stupore e sorrisi ai bambini della sua parrocchia, quella della Santissima Annunziata del Chiappeto. “E’ una notizia lieta- annuncia- con lui fiorisce tutto. Se avete perdite di gioia, lui le aggiusta. Se la vostra vita fa fumo, lui toglie il fumo dalla vostra vita. Gesu’ Cristo non ripara gli ombrelli, Gesu’ Cristo vi fa da ombrello. Lui ripara…”. Don Roberto non molla la presa della testimonianza neppure a quaresima finita. L’inventore di ‘Radio fra le note”, lancia infatti una “fase 2″ spirituale, con tre appuntamenti fissi dal lunedi’ al venerdi’ sulla sua pagina Facebook: alle 17 il catechismo, alle 18 la preghiera del rosario, alle 19 la messa, anche via radio.

