VIDEO | ‘Ido con voi’ apre le porte di casa alla primavera

ROMA – È arrivata la primavera e nonostante il martedì sia piuttosto grigio, l’Istituto di Ortofonologia (IdO) torna dopo la pausa pasquale con un’attività semplice e colorata per portare nelle case dei bambini tutto lo spirito della primavera.

L’attività ricreativa del giorno insegna ai bambini a disegnare tanti piccoli fiori di tutti i colori. Quattro gli ingredienti: un piatto di carta o una tavolozza, le tempere di tutti i colori che più piacciono ai più piccoli e dei tappi di plastica o di sughero, di diverse misure.

“Una volta scelte le tempere cominciamo a versarle sul nostro piatto di carta- spiega l’educatrice IdO, Carla Rende- Io ho scelto il giallo, il rosso e anche un po’ di blu”, illustra a genitori e bambini. A questo punto, “occorre prendere uno dei nostri tappi ed esercitare una leggera pressione sul colore giallo, per andare poi a riportarlo sul nostro foglio. Quello sarà il nostro centro del fiore“.

Si procede quindi scegliendo un altro tappo, “che verrà immerso in un colore diverso per riportarlo affianco al centro del nostro fiore”, continua l’educatrice professionale. I cerchietti stampati “con il colore rosso, saranno i nostri petali. Si continua infatti a premere il tappo, immergendolo nuovamente nella tempera se il colore è quasi finito, e – come con uno stampino – “si continuano a disegnare petali tutto intorno al centro del fiore”. A questo punto, imparata la tecnica, grandi e piccini si possono sbizzarrire fino a riempire uno o più fogli di fiori colorati che potranno, poi, “essere appesi in cameretta”.

L’Istituto di Ortofonologia (IdO), in risposta alla difficile emergenza sanitaria di questo periodo ha avviato ‘IdO Con Voi’, lo sportello all’interno della task force del Miur, in collaborazione con la Società italiana di pediatria, che fornisce consigli e ascolto alle famiglie con bambini con disagi psicologici o disturbi dello sviluppo. ‘IdO con Voi’ si avvale di un’equipe d’esperti, dai medici agli psicoterapeuti passando per educatori, osteopati e logopedisti. ‘IdO con Voi’ rilascia inoltre quattro video tutorial su Youtube, con attività da poter

svolgere in questo periodo di quarantena con i propri bambini.