VIDEO | Giornalismo, Cherubini (Luiss): “Raccontare meglio la democrazia Ue”

ROMA – Un confronto sulla “democrazia partecipativa” dell’Ue, con focus su settori critici come le politiche migratorie: è una delle tracce proposte da Francesco Cherubini, docente di Diritto dell’Unione Europea, per il corso del Parlamento Ue rivolto a giovani giornalisti in programma a Roma il 2, 3 e 4 marzo. L’appuntamento, aperto anche a content creator e altri operatori dell’informazione, si terrà nella redazione dell’agenzia Dire.

FOCUS SUL RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

“Il confronto che avremo sulla democrazia partecipativa all’interno dell’Ue”, spiega Cherubini, “mira a dare un quadro del funzionamento del processo decisionale e in particolare del ruolo che all’interno di questo processo ha avuto e ha oggi il Parlamento europeo”.

Secondo il docente, che insegna all’università Luiss Guido Carli, a caratterizzare il confronto con i giovani cronisti saranno prove pratiche e laboratori. “Proveremo a fare qualche esercizio per comprendere in singoli casi in che modo il processo decisionale sia stato restituito al pubblico” sottolinea Cherubini. “Vedremo poi come il racconto sia stato a volte piegato ad altre esigenze, con conseguenze particolarmente importanti; e le politiche che a questo tipo di esercizio oggi meglio si prestano sono quelle più complesse e al centro di crisi maggiori negli ultimi anni, vale a dire la politica migratoria e quella estera”. I temi del corso saranno comunque differenti. “Probabilmente”, avverte Cherubini, “pescheremo qualcosa anche da altri settori”.

ECCO COME ISCRIVERSI

Le domande di partecipazione al corso di Roma potranno essere presentate attraverso form online fino a giovedì 16 febbraio, insieme con cv e motivazioni. Per richieste di informazioni potrà essere utilizzato anche l’indirizzo email [email protected]