Rosa Chemical bacia Fedez, ma il consenso? È polemica sui social

BOLOGNA – Il gender fluid, il bacio dello scandalo tra due uomini (sotto gli occhi magari dei bambini), il copione preparato oppure invece una cosa improvvisata, Fedez che ruba la scena alla moglie: si è detto di tutto e di più sul teatrino che è andato in scena sul palco dell’Ariston durante la finale di Sanremo, quando Rosa Chemical ha preso per un braccio Fedez, se l’è portato sul palco e poi alla fine della canzone gli ha schiaffato in bocca un bacio abbastanza ingombrante, un ‘limone’ come va di moda dire oggi. In tutta la marea di chiacchiere e analisi che si è scatenata su questo (piccolo) fatto c’è, però, un aspetto di cui fino a oggi non si è parlato più di tanto. E cioè: ma il consenso di quel bacio dove era esattamente? Quand’è che Fedez ha detto ‘ok mi va di baciarti’?

IL BACIO IMPOSTO

Perchè il punto non è tanto se fosse un numero preparato a tavolino, come in tanti pensano, il problema è come la scena è stata presentata al pubblico in sala e ai tanti telespettatori da casa, e cioè come una cosa spontanea. Anche fosse stata studiata e preparata nei dettagli, la scenetta voleva apparire come una cosa improvvisata. Ed è per questo che quello che ne esce, a conti fatti, è un messaggio distorto e potenzialmente pericoloso: quello di un bacio dato a tradimento, imposto, subito, non chiesto, non accordato. Non un “messaggio d’amore”, dunque, come lo ha definito Rosa Chemical, ma tutto il contrario. Un messaggio che in un’epoca in cui si fa tanta attenzione al linguaggio con cui si raccontano le violenze sessuali e in una società che sta facendo l’impossibile per sostenere l’urgenza e inderogabilità di un consenso per qualunque atto sconfini nell’intimità personale, fosse anche solo un abbraccio, risulta quanto mai sbagliato. Sul palco di Sanremo, davanti a milioni di telespettatori, è andato in scena un uomo che ha baciato (con la forza) un altro uomo, senza che la cosa apparisse consenziente in alcun modo. E se fosse stata una donna a subire il bacio?

LA SCENA AGLI OCCHI DI CHI L’HA GUARDATA

La risposta è abbastanza scontata: probabilmente in molti avrebbero notato qualcosa di stonato e si sarebbero indignati vedendoci, se non proprio una violenza, almeno una forma di molestia. Ma Fedez era un uomo, per giunta perennemente al centro dell’attenzione per scelta, e probabilmente il consenso a Rosa Chemical lo aveva dato quando si erano messi d’accordo per fare questo siparietto. Ma per chi ha guardato quella scena, il consenso non c’è stato. Questo aspetto, rimasto bene o male sottotraccia (tutti sono concentrati piuttosto a cercare di capire se effettivamente Chiara Ferragni se la sia presa o meno, non tanto per il bacio ma per il ruolo debordante assunto da Fedez in questi giorni), non è passato inosservato sui social, dove qualcuno in questi giorni questo tema lo ha sollevato, chiedendosi anzi come mai il mondo stesse indignandosi “per il motivo sbagliato”.

IL MESSAGGIO SBAGLIATO

Non solo è stata notata “l’assenza di consenso da parte di Fedez, il disinteresse di Rosa nel pensare alle conseguenze”, come ha scritto qualcuno su Twitter, ma anche la gravità del messaggio che di fatto si è andato a lanciare. Che un bacio subito è ok, che si può baciare qualcuno anche senza chiedere il permesso. “È giusto baciare a tradimento una persona, mettendogli mezzo metro di lingua in bocca? No, non lo è MAI. È da considerarsi sempre un gesto sbagliato, una molestia”, scrive indignata su Instagram Marta, un’influencer bolognese che vive da alcuni anni a Gran Canaria. “Quello che voleva arrivare alla telecamera era che il gesto fosse spontaneo e non consensuale”, aggiunge. “Possibile che nessuno si sia indignato per il giusto motivo?“, si chiede. E sicuramente, ragiona, se a subire il bacio fosse stata una donna, le cose sarebbero andate diversamente: “Se un qualsiasi cantante avesse slinguazzato la moglie di Amadeus (o qualsiasi altra donna in prima fila)? Quale sarebbe stata la reazione dell’opinione pubblica? Quella giusta”.

CAMERON DIAZ AGLI MTV AWARDS

Viene alla mente quanto accadde agli MTV Music Awards del 1995, quando un imbarazzante Chris Isaak baciò a tradimento Cameron Diaz, che tentava a più riprese di ritrarsi: una scena di quasi trent’anni fa, altri tempi, meno attenzioni a certi temi o messaggi. Visto oggi, però, il video suscita disagio. L’insistenza di Isaak e l’imbarazzo di Cameron Diaz danno subito la sensazione di qualcosa di stonato. A Sanremo, invece, tutti si sono preoccupati solo di ridere della reazione di Chiara Ferragni (a detta dei più infastidita molto più dall’invadenza mediatica della scena che dal bacio in sè) e di gridare allo ‘scandalo’ provocatorio messo in piedi da Rosa Chemical (quando invece un bacio tra uomini, ormai, dovrebbe essere visto come una cosa del tutto normale da una società moderna e aperta).

