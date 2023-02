Il bacio con Rosa Chemical? L’esperto di coppia: “Fedez non ha voluto rubare la scena a Chiara Ferragni”

BOLOGNA – Fedez si poteva risparmiare di assecondare il bacio dello scandalo da parte di Rosa Chemical durante la finale di Sanremo? Lo ha fatto apposta per oscurare la fama della moglie Chiara Ferragni che dove essere la protagonista di questo festival? “Lui non le ha certamente voluto rubare la scena“. Va controcorrente lo psicologo Gerry Grassi, esperto di coppie e tv, psicoterapeuta di ‘Matrimonio a prima vista’, esperimento andato in onda sul piccolo schermo. E mentre molti (a partire da Selvaggia Lucarelli) pensano che Fedez sia stato di cattivo gusto perchè ha tolto spazio all’influencer catalizzando l’attenzione su di sè nelle varie serate e perfino nella finale con il famoso bacio, l’esperto di coppia la vede diversamente.

“NON LE HA CERTAMENTE VOLUTO RUBARE LA SCENA”

“In un evento complesso come il Festival di Sanremo- dice Grassi intervistato dall’agenzia Dire- che tocca tutta una serie di aspetti socioculturali oltre che musicali, ci sono tanti momenti e all’interno di questi ci sono diversi protagonisti. Nell’ultima serata certamente i protagonisti sono stati Fedez e Rosa Chemical, o Rosa Chemical e Fedez, a seconda di come li vogliamo osservare. Però- precisa Grassi- non penso che in assoluto ci sia stato un ‘atto di furto’ da parte di Fedez nei confronti di Chiara Ferragni. Lui non le ha certamente voluto rubare la scena. Penso, piuttosto, che si tratta di persone estremamente famose, conosciute e, dunque, ogni cosa che fanno catalizza l’attenzione di tutti, è inevitabile che questo accada. Ma, ripeto, si tratta di momenti: in quel momento l’attenzione è stata catalizzata da questo evento, ma all’interno del Festival ce ne sono stati molti altri in cui diverse persone hanno catalizzato l’attenzione. Tenderei più a guardarlo come un continuum di momenti che si alternano e sui quali si poggia poi l’attenzione del pubblico”.

“AL FESTIVAL TANTI MOMENTI CHE SI ALTERNANO”

Prosegue quindi lo psicologo: “Pensiamo solo a quando Blanco ha preso a calci e distrutto i fiori di Sanremo– ricorda lo psicologo- oppure alle melodie di canzoni particolarmente belle che possono catturare l’attenzione di chi le ascolta. Ma anche il comico di turno piuttosto che l’ospite: si tratta davvero di tanti momenti che si alternano. Tra l’altro, nella seconda serata sono accadute alcune cose che poi, andando avanti, sono sembrate lontanissime: mi riferisco, ad esempio, al monologo di Angelo Duro, che ho visto e mi era anche piaciuto ma avevo quasi dimenticato che fosse in scaletta”.

“FEDEZ NON HA FATTO UN FURTO DI ATTENZIONE”

“Quella di Sanremo è una settimana molto intensa– continua- in cui il susseguirsi di tutti questi numerosi eventi, a volte etico-morali ma di sicuro fortemente impattanti dal punto di vista emotivo, finisce per occupare un po’ tutti gli slot della nostra memoria. Le prime cose si tende a metterle in secondo piano, a dimenticarle, perchè successivamente ne accadono altre”.

Getta, dunque, acqua sul fuoco Gerry Grassi, anche se è sotto gli occhi di tutti che un cantante come Fedez, nemmeno in gara, abbia avuto le telecamere tutte per sè, oscurando, almeno in parte, la stella delle influencer più famosa d’Italia. “La realtà può essere letta in tanti modi– sottolinea lo psicoterapeuta- e un bicchiere può essere mezzo pieno o mezzo vuoto, possiamo dire tutto e il contrario di tutto. Non credo, però, che ci sia stata la volontà di un furto, di voler rubare l’attenzione. C’è stato sicuramente un prendersi l’attenzione ma questo non vuol dire che Fedez l’abbia fatto nei confronti della moglie Chiara Ferragni”.

“CHIARA FERRAGNI SORRIDEVA, NON ERA ARRABBIATA”

“Tra l’altro- conclude Grassi- ho avuto modo di rivedere il bacio incriminato e mi è sembrato che Fedez sia stato davvero colto di sorpresa da Rosa Chemical, mentre nella scena tra la stessa Chiara Ferragni e suo marito ho avuto l’impressione che lei sorridesse, che non che fosse affatto arrabbiata“.