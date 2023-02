Sanremo, Fedez torna sui social e bacia tutti. C’è anche una storia per Chiara Ferragni

ROMA – Dopo quasi due giorni di silenzio social, Fedez è tornato. Il rapper era sparito dal web dopo le polemiche nate per il bacio dato a Rosa Chemical nella finale di Sanremo. Un fuori programma che sembrerebbe non aver gradito neanche sua moglie, Chiara Ferragni, come testimonia un video del backstage.

Per calmare le acque il rapper ha deciso di pubblicare oggi una serie di scatti in cui bacia alcuni dei protagonisti della kermesse, dal vincitore, Marco Mengoni, a Salmo e Ariete. Nel post c’è anche lo stesso Rosa Chemical, mentre esulta con Fedez.

“Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque 💖”, le parole del rapper su Instagram che accompagnano gli scatti.

Oltre al post, Fedez ha pubblicato anche una storia con un suo tweet del 7 febbraio, primo giorno di Sanremo, durante il quale Chiara Ferragni è stata co-conduttrice. “Sono fiero di te. Ti amo”, le parole dirette alla moglie. Che il repost di oggi sia un modo per chiedere scusa per quanto avvenuto con Rosa Chemical?