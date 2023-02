Chiara Ferragni infastidita dal bacio tra Fedez e Rosa Chemical? Il video del dietro le quinte

ROMA – A quanto pare Chiara Ferragni sembra non aver gradito il bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Almeno è questo quanto emerge da un video messo online stanotte e che riprende marito e moglie durante un blocco pubblicitario.

Fedez sale sul palco e va incontro all’influencer, dai gesti si capisce che vuole discolparsi perché in effetti è stato Rosa Chemical a tirarlo a sé per poi baciarlo. Chiara Ferragni però non sembra convinta e così Amadeus li invita ad andare dietro le quinte.

ROSA CHEMICAL: BACIO A FEDEZ MIA INIZIATIVA, NULLA DI PREPARATO

Dopo le polemiche per il bacio a Fedez, Rosa Chemical interviene in diretta su RTL 102.5 all’Indignato Speciale, con Enrico Galletti, Barbara Sala e Luigi Santarelli. “Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo”. Un gesto preparato prima della finale? “Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato”. Chiara Ferragni arrabbiata per quel bacio? “Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata”. La morale per Rosa Chemical è una: “Hanno parlato di me in politica, la canzone è piaciuta tanto, c’è stata tanta libertà, quindi ho vinto io il Festival”, dice in radiovisione.

Di fatto, la scena è girata molto in rete e diversi sono stati i meme nati dal siparietto ‘rubato’.

#Sanremo2023

La Ferragni dopo il limone di Fedez pic.twitter.com/N3v4xlGoVZ — Ida (@idaaa86) February 11, 2023

FEDEZ SI È PRESO UN CAZZIATONE COSÌ GRANDE DALLA FERRAGNI CHE ORMAI È UN UOMO DISTRUTTO#Sanremo2023 pic.twitter.com/nBggEKVVVK — rik🦁 (@_rik46) February 11, 2023

Rosa Chemical e Chiara Ferragni incontrandosi nei camerini dopo che il chimico si è limonato Fedez e fli ha tweekato addosso e tutto il gate della litigata #Sanremo2023 pic.twitter.com/d2XhUB2YbH — •Susyyyyyyy01 (@lasusyy16) February 12, 2023

Certo è che il Festival di Sanremo di Chiara Ferragni è stato molto diverso da quello di Fedez. Se da un lato infatti, lei ha rincorso la perfezione, studiando in ogni minimo dettaglio la sua presenza sul palco dell’Ariston, dal monologo sulle donne ai messaggi lanciati attraverso i vestiti, lui, l’ha presa in maniera ‘più leggera’, cercando anche di divertirsi.

Ma colleghiamoci con fedez ubriaco in diretta su instagram #sanremo2023 pic.twitter.com/V5CyzVaA6l — Mich🥀 (@icytwisty) February 10, 2023