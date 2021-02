Salvini attacca Ricciardi: “Basta terrorizzare, bisogna pianificare”

ROMA – Ricciardi chiede il lockdown? “Basta, c’è voglia di fiducia e cambiamento. Pianificazione e organizzazione. Gli italiani non staranno più attaccati alla televisione la sera per sapere se il giorno dopo possono andare a lavorare o no”, sostiene Matteo Salvini, parlando a Mezz’ora in più su Raitre..”Non ci sta che una domenica mattina un consulente come Ricciardi senza dire nulla al ministro o al premier si alzi la mattina e dica chiudiamo le scuole e le aziende. Prima di terrorizzare 60 milioni di italiani Ricciardi mi fa il favore di parlarne prima con il presidente del Consiglio”, aggiunge Salvini.

Sullo sci “il Cts oggi dice esattamente il contrario di quanto detto la settimana scorsa. Non puoi dire la domenica mattina che domani non apri gli impianti. Della salute si occupano gli scienziati, io chiedo a chi deve decidere di pianificare”, sostiene il leghista.