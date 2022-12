Al Gf Vip Attilio Romita umilia Sarah: “Troppo fru fru per me”. La condanna è unanime

BOLOGNA – Una frase di pessimo gusto, classista oltre che intrisa di giudizi e parole umilianti: non è piaciuta veramente a nessuno la frase che Attilio Romita ha usato per giudicare Sarah Altobello, la concorrente del Gf Vip con cui fino a tre giorni fa aveva un feeling molto particolare. Sarah lo ha subito attaccato dicendosi schifata, quasi tutti i concorrenti (a partire da Patrizia Rossetti: “È una frase che offende le donne”) hanno avuto parole di condanna per lui e poi anche l’opinionista Sonia Bruganelli lo ha condannato, dicendo che era stata una frase “di una bruttezza e di una vigliaccheria enorme”. Sul web, poi, è scattata una rivolta contro il giornalista che ieri è stato ‘salvato’ dal televoto e ha ricevuto una lettera di rimbrotto da parte della compagna Mimma Fusco. Lui ha chiesto scusa, poco dopo, alla compagna e anche a Sarah, per quelle parole sbagliate. Ha provato a giustificarsi dicendo che in confessionale gli autori gli avevano chiesto se avrebbe potuto sostituire Mimma con Sarah e che quelle parole erano la risposta a questa domanda. Ha aggiunto che intendeva di volere al suo fianco “un altro genere di donna”. Ma è servito a poco. E quella frase continua comunque a suonare veramente stonata.

“NON POTREI PORTARLA A CENA CON LE MIE FREQUENTAZIONI”

Ma cosa ha detto esattamente Attilio Romita su Sarah Altobello: che non la ritiene una donna da poter portare a cena con le persone che lui frequenta abitualmente, che lei è una donna troppo ‘fru fru’ per i suoi gusti, e anche che non ha sufficiente “capacità di comunicare“. Male, molto male. Quando la frase, pronunciata nei giorni scorsi in confessionaole, ieri sera è stata mostrata durante la puntata del 12 dicembre, Sarah ha cominciato a tremare e a scuotere la testa. “Sono sconvolta dalle parole di Attilio. Non mi aspettavo questa delicata osservazione sul mio conto che non mi ha mai espresso, sono rimasta male, non mi ritengo una persona fru fru e leggera, ho sempra raccontato di me andando oltre. Dai, ma che schifo è. Ti faccio così vergogna? Cosa sono io? Non si tratta così una persona che ti è stata accanta”.

“LEI TROPPO FRU FRU PER ME”, E SARAH TRATTIENE A STENTO LE LACRIME

Ecco le parole esatte pronunciate dal volto storico della Rai, Romita: “Non mi potrei permettere di andare in giro, a cena con le persone che anche per lavoro frequento abitualmente, con una compagna così fru fru, diciamo. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e anche una capacità di comunicare con persone che hanno background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah – ride ancora – penso che finiremmo male”. Gelo. La faccia di Sarah dice tutto, le viene da piangere, le tremano le labbra (anche perchè aveva appena finito di incassare atre parole poco simpatiche di altri concorrenti, ad esempio Wilma che l’ha etichettata come quella “furba” che ha cercato di avvicinarsi ad Attilio solo per conquistarsi un po’ di scena) e poi è arrivato il carico da 90, in fondo al filmato montato dal Gf, con le parole di Romita. Anche Alfonso Signorini pronuncia un giudizio di condanna nei suoi confronti: “Siamo passati da un Attilio che dice a Sarah ‘Spegnamo le telecamere che ti faccio vedere l’arrosto’ a un Attilio che parla di lei così. Ti ha dato della scema pubblicamente, hai capito?”.

LA TEGOLA DELLA COMPAGNA MIMMA: “SEI IRRICONOSCIBILE”

Sarah si arrabbia, dice che è sconvolta. E poi gliela giura: “Il nostro rapporto si era già raffreddato. Non lo farò mai, ma te lo dico, avresti acquistato 120 mila punti (a stare con lei, ndr), ma ora, sentendo queste parole, non ho più intenzione di dedicarti neanche una attenzione“. Applausi dallo studio. Anche i coinquilini hanno giudizi duri per lui. Edoardo è il più arrabbiato: “Io spero che Mimma sia più arrabbiata per le parole che hai detto su Sarah che per le immagini che ha visto”. Poco dopo Attilio riceva la lettera della compagna (la legge lei con la sua voce), che commenta ancora il suo avvicinamento con Sarah e gli dice: “Sono bastate due moine per farti capitolare e perdere la tua integrità. Sei irriconoscibile“. E gli rinfaccia pure l’abbigliamento giovanile fuori luogo utilizzato nei giorni precedenti (si era presentato due puntate da con il chiodo e i capelli tirati indietro con il gel). Mimma è molto dubbiosa su come poter ricucire con lui una volta fuori, dice “Quello che mi preoccupa più di tutto è il dopo“, lui appare molto colpito e tra le lacrime risponde ad Alfonso che se lei dovesse decidere di non volerlo più perderebbe “la cosa più preziosa che aveva conquistato nella sua vita”.

