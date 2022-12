Charlie Gnocchi viene eliminato ma non lascia il Gf Vip, la rivolta dei social

ROMA – Doveva essere la volta buona per una nuova eliminazione, ma nella puntata di lunedì 12 aprile del Grande Fratello Vip c’è stato l’ennesimo colpo di scena: Charlie Gnocchi ha perso la sfida al televoto contro Attilio Romita ma resterà nel reality. Lo speaker radiofonico, infatti, è uscito dalla casa dopo aver raccolto il 40% dei consensi, ma appena è arrivato in studio il conduttore Alfonso Signorini lo ha invitato ad aprire il bussolotto, che conteneva il biglietto con il messaggio ‘Rientra nella casa‘.

CHARLIE GNOCCHI: “NELLA CASA MI FANNO IL MAZZO”

Con ironia, Gnocchi ha provato a resistere: “No, no, io te lo dico, non ci vado più là: voi siete pazzi. Resto qua, voglio stare in mezzo a voi: Orietta, prendi un posto anche per me. Voglio stare con Ciacci e con i miei ex amici, nella casa mi fanno un mazzo grande così“. Ma Signorini si è dimostrato inflessibile: “Lo sai, è il regolamento: devi tornare nella casa”. E mentre il pubblico urlava lo slogan ‘Fuori, fuori’, Gnocchi è tornato sui suoi passi e ha abbandonato lo studio.

I SOCIAL NON CI STANNO

Il verdetto a sorpresa non è piaciuto però al pubblico social. Su Twitter, molti fan del Gf Vip si sono lamentati del rientro di Charlie. “Abbiamo atteso TRE MESI per averlo in un televoto eliminatorio, per una volta che ci va viene eliminato ma ha il biglietto di ritorno. Questo è il riassunto della nostra vita”, scive un utente. Mentre altri fan danno del “raccomandato” e del “protetto” a Gnocchi.

Charlie di nuovo dentro noi del Twitter così…#gfvip pic.twitter.com/0aE4wLoKvd — Mary 🍷💫 (@perbacco89) December 13, 2022

LO SPINTONE DI CHARLIE A DANIELE

Il conduttore radiofonico, più volte a rischio espulsione per i suoi comportamenti sopra le righe, viene accusato in particolare dai fan di Daniele Del Moro per l’acceso battibecco dei giorni scorsi, in cui Charlie ha strattonato con violenza il suo interlocutore. Un comportamento stigmatizzato in diretta dal conduttore Alfonso Signorini nella puntata di ieri sera.

nel corso di tre mesi daniele è stato:



-spintonato ripetutamente da marco

-schiaffeggiato sul petto da oriana e patrizia

-strattonato da charlie



non ha mai reagito alle provocazioni ma quello violento sarebbe lui! 🤡pic.twitter.com/96AGYyMPhp#gfvip pic.twitter.com/6cysms3xyw — threshold, il napolitano fugoso 🧲🇮🇹 (@heythreshold) December 11, 2022

