I Luna park in ginocchio scrivono al Mibact: “Fateci lavorare, sindaci annullano spettacoli”

BOLOGNA – “Il lockdown non è mai terminato per i luna park. Le amministrazioni comunali stanno continuando ad annullare diverse centinaia di tradizionali luna park autunnali nonostante il rispetto delle specifiche linee guida governative e dei piani di sicurezza che prevedono la presenza di steward e la gestione dei flussi del pubblico”. A lanciare l’allarme è l’Anesv, l’Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti, che in una nota spiega la grande crisi che sta attraversando il settore e anche le difficoltà per questi mesi invernali: non solo, infatti, i fatturati sono decimati, ma gli esercenti che sono a corto di risorse non sanno nemmeno dove trascorrere i mesi invernali.

“I COMUNI NON CI FANNO SOSTARE, NON SAPPIAMO COME MANDARE A SCUOLA I BAMBINI”

“La categoria è in ginocchio e non sa con quali risorse affrontare e dove trascorrere i mesi invernali- prosegue la nota-. In carenza dei luna park, i Comuni non concedono infatti alle abitazioni mobili degli esercenti di sostare sul territorio, con pesanti conseguenze sulla scolarizzazione dei bambini, in quanto non si rispetta più il calendario degli spostamenti al seguito delle manifestazioni.