Esodo di Ferragosto, due ore di coda per attraversare il traforo del Monte Bianco

ROMA – Gli italiani si spostano verso le località di vacanza, scegliendo di viaggiare in questo weekend precedente Ferragosto con conseguente traffico intenso in tutta la Penisola.

Stando alle informazioni di Autostrade per l’Italia, per attraversare il traforo del Monte Bianco occorre aspettare in coda per due ore (ieri erano tre) Traffico sostenuto anche a Salerno, con code fino a 4 km, a Como e in Romagna (in particolare intorno a Rimini).

GLI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO ALLE ORE 12 DEL 13 AGOSTO

Coda di 4 km tra Salerno e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria

Traforo del Monte Bianco: coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur Attesa prevista 30 minuti.

Traforo del Monte Bianco: coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix Attesa prevista 2 ore

Coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso

Coda di 2 km tra Terme Euganee e Padova Industriale per veicolo in avaria

Coda di 1 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per veicolo in avaria

Coda di 2 km tra Como Centro e Chiasso per Attraversamento Dogana Svizzera

Coda in uscita alla barriera di Como Grandate per traffico intenso.

Coda tra Fino Mornasco e Como Grandate per traffico intenso.

