Esodo di Ferragosto, bollino nero: code chilometriche, 3 ore di attesa all’imbarco per i traghetti in Sicilia

ROMA – Secondo fine settimana di agosto con un sabato di bollino nero per le partenze del ponte di Ferragosto.

Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ rallentamenti e code agli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia dove si registrano tempi di attesa di circa tre ore.

LE CODE CHILOMETRICHE IN AUTOSTRADA



Questa la situazione alle 12 del 12 agosto, stando ai bollettini di Autostrade per l’Italia.

Coda di 6 km tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola per incidente Entrata consigliata verso Bologna: Fiorenzuola. Uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud.

tra per incidente Entrata consigliata verso Bologna: Fiorenzuola. Uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud. Coda di 1 km alla barriera di Napoli Nord per traffico intenso.

alla barriera di per traffico intenso. Coda di 4 km tra Salerno e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per traffico intenso sulla viabilita’ ordinaria

tra per traffico intenso sulla viabilita’ ordinaria Coda di 4 km al Brennero tra Confine di Stato e Vipiteno per traffico intenso

al tra Confine di Stato e Vipiteno per traffico intenso Coda di 6 km tra Rovereto sud e Ala Avio per incidente

tra per incidente Coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso

tra per traffico intenso Coda di 2 km tra Casale Monferrato sud e Nodo A26/A21 Torino-Brescia per lavori

tra per lavori Coda di 4 km tra Pontebba e Ugovizza per Traffico Congestionato

tra per Traffico Congestionato Coda di 2 km tra Val di Sangro e Vasto Nord per Veicolo in fiamme

Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale sul traffico in autostrada

LE STRADE PIÙ TRAFFICATE D’ITALIA

Traffico intenso ma scorrevole, riporta una nota dell’Anas, sui principali itinerari turistici: la A2 che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).



Infine, al nord, i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.