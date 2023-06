‘Kata’ scomparsa a Firenze, il pm all’ex Astor. In Via Boccherini arrivano i pompieri

BOLOGNA – Continuano a Firenze le ricerche di Kataleya Mia Alvarez, la bimba di cinque anni scomparsa sabato scorso. Questa mattina il pm della Dda Christine Von Borries ha fatto un sopralluogo, durato poco meno di un’ora e mezzo, nell’ex hotel Astor, l’edificio occupato dall’autunno 2022 dove la bimba vive con la madre e il fratello maggiore. Il magistrato, al termine del sopralluogo, risponde così in merito alla sengnalazione della bimba avvistata a Bologna: “Escludete la pista di Bologna?”. “Non escludiamo nulla“, risponde la pm della Dda fiorentina. E questo pomeriggio la pm Christine Von Borries è tornata all’ex albergo occupato e sta seguendo le operazioni condotte dai Carabinieri. Al suo fianco c’è anche Mur­gia, ca­po del Nu­cleo in­ve­sti­ga­ti­vo dell’Arma. Con loro sarebbero tornati nell’ex hotel il fratello della bambina e lo zio, entrambi ascoltati in Procura.

IN VIA BOCCHERINI ANCHE I POMPIERI

In via Boccherini a Firenze è appena arrivato un camion dei Vigili del fuoco. I pompieri sono entrati nel vialetto che separa l’ex hotel Astor, dove vive Kata e il palazzo accanto. Nell’area, cioè, dove si sono concentrate le operazioni dei Carabinieri.

RICERCHE A BOLOGNA DOPO UNA SEGNALAZIONE

A Bologna la bambina è stata segnalata alle Forze dell’ordine: la notizia è circolata in rete questa mattina. La piccola ‘Kata’ sarebbe stata avvistata da una persona che la avrebbe vista su un autobus, sabato sera, in compagnia di una donna. Su questa segnalazione sono in corso verifiche e il magistrato di Firenze non ha smentito.

