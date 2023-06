VIDEO | ‘Kata’, i cani molecolari sono tornati nei palazzi di via Monteverde

FIRENZE – Ieri sera sono tornati in azione i cani molecolari per cercare Kataleya ‘Kata’Alvarez, la bimba di cinque anni di cui non si hanno notizie a Firenze da sabato. Nella tarda serata di ieri i Carabinieri sono tornati infatti nuovamente in via Monteverdi, in un palazzo con più ingressi e civici, adiacente all’ex albergo occuparo Astor, dove vive Kataleya, la bimba scomparsa a Firenze.

Domenica il generale Gabriele Vitagliano dei Carabinieri aveva detto che era ragionevole ormai pensare che la bambina non fosse all’interno dell’ex hotel o nei palazzi vicini. Aveva citato le due perquisizioni fatte, una la notte tra sabato e domenica e un’altra domenica. Ma c’è anche da dire che i cani molecolari, impiegati fin dalla notte di sabato per cercare la bambina, avevano sempre riportato all’edificio occupato e a quelli vicini. Ieri sera intorno alle 21.30 i Carabinieri hanno evidentemente deciso per un nuovo controllo.

UNA FIACCOLATA PER ‘KATA’

Gli agenti, accompagnati da un cane, sono entrati anche in altri palazzi vicini allo stabile occupato.

Intanto è iniziata una fiaccolata per la bambina animata dalla comunità peruviana, in cui si prega ripendo l’Ave Maria del rosario.