Tg Riabilitazione, edizione del 13 maggio 2020

DA FISIOTERAPISTI ESERCIZI PER AFFRONTARE SMART WORKING

Il lockdown ha costretto milioni di italiani a trascorrere ore ininterrotte davanti al computer a casa, sbrigando i lavori di ufficio o le lezioni scolastiche senza muoversi dalla scrivania o dal salotto. Il risultato è presto detto: dolori al collo, problematiche cervicali, indolenzimenti vari. Il Gruppo Terapia Manuale (GTM) di AIFI ha prodotto l’opuscolo ‘Il dolore cervicale nell’era dello Smart Working’ e a raccontare tutto alla Dire è Mattia Bisconti, fisioterapista del Direttivo nazionale GTM e docente Università degli studi del Molise.

TELERIABILITAZIONE IN AIUTO AD APPARATO MUSCOLOSCHETRICO

Cosa possiamo fare per scongiurare i danni all’apparato muscoloschetrico che è stato inattivo in tutti i mesi del lockdown? Risposte si possono avere con la teleriabilitazione e la teleassistenza, come racconta alla Dire Vincenzo Sessa, direttore dell’Uoc di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma.

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA POST COVID NECESSARIA

I pazienti Covid che hanno riportato gravi forme di polmonite, una volta dimessi, hanno una capacità di recupero totale della funzionalità respiratoria oppure c’é una perdita irreversibile? E hanno bisogno anche di una riabilitazione? A fare chiarezza, parlando con la Dire, e’ Luca Richeldi, direttore della Uoc di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, presidente della Società Italiana di Pneumologia e membro della Commissione tecnico scientifica che supporta il Governo.

UNA PIATTAFORMA PERMETTE LE VISITE LAST MINUTE

B4i-Bocconi for innovation di Università Bocconi di Milano è la piattaforma per startup di pre-accelerazione, accelerazione e sviluppo interno alle aziende. Tra le startup accelerate c’e’ anche Doctors in Italy, startup del turismo che ha saputo riconvertirsi a supporto della sanita’ durante l’emergenza Covid-19. Da questo brand e’ nato il portale Tivisito.it che sfrutta tutte le potenzialità della telemedicina ed è così semplice da essere fruibile da tutti. A parlarne all’agenzia di stampa Dire via skype e’ Nadia Neytcheva, Ceo di Doctors in Italy.