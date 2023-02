Tg Politico Parlamentare, edizione del 13 febbraio 2023

REGIONALI, DOPPIA VITTORIA DEL CENTRODESTRA

Doppia vittoria per il centrodestra alle regionali. Attilio Fontana riconfermato presidente della regione Lombardia. Francesco Rocca è il nuovo presidente del Lazio. La coalizione di centrodestra prevale nettamente sul centrosinistra, che si è presentato alle urne diviso. Male il Movimento Cinque stelle nelle due regionali e male anche il Terzo Polo. Il segretariod del Pd Enrico Letta sottolinea la tenuta del partito e spiega che è stato respinto l’assalto degli avversari interni al centrosinistra. Per la premier Giorgia Meloni il voto rafforza la maggioranza e consolida il governo.

PENSIONI, IPOTESI ANTICIPO DI 4 MESI PER OGNI FIGLIO

Fumata nera al ministero del Lavoro sul tema delle pensioni. L’incontro col governo è stato interlocutorio. Giudizi negativi da Cgil e Uil mentre per la Cisl è “l’inizio di un percorso”. Dopo ore di confronto spunta però l’ipotesi di rendere in qualche modo ampio e strutturale l’anticipo della quiescenza per le donne con figli. Al netto di Opzione donna, infatti, per la riforma complessiva delle pensioni il governo valuta l’ipotesi di estendere i quattro mesi di anticipo per ogni figlio a tutte le forme pensionistiche per le donne. Quattro mesi di anticipo equivarrebbero a 700 milioni di spesa in più, per questo sono in corso valutazioni tra i tecnici del Lavoro e Mef.

CLIMA, ALLARME SICCITÀ AL NORD

Non piove da una settimana e cresce l’allarme siccità nelle campagne del Nord Italia con il fiume Po a secco. Al Ponte della Becca, in provincia di Pavia, il Po si trova al di sotto dello zero idrometrico di oltre 3 metri, con le rive ridotte a spiagge di sabbia come in estate. Coldiretti lancia l’allarme, in previsione di un vasto e robusto campo di alta pressione che porterà sull’Italia condizioni meteo stabili proprio alla vigilia della preparazione dei terreni per le semine, quando le coltivazioni avranno bisogno di acqua per crescere. “Con il Po a secco – sottolinea Coldiretti – rischia un terzo del Made in Italy a tavola”.

SANREMO, MAGGIORANZA VUOLE CAMBIO DI ROTTA IN RAI

Continua il pressing del centrodestra sui vertici della Rai. Dopo un Sanremo carico di polemiche, la maggioranza chiede un cambiamento dei dirigenti di viale Mazzini. Il successo delle regionali regala il vento in poppa a Fratelli d’Italia. “È la vittoria dell’Italia reale- dicono dal partito di Giorgia Meloni- e non quella surreale mostrata in questi giorni a Sanremo da Amadeus, Fedez e Chiara Ferragni”. Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi chiede un “cambio di rotta deciso”.