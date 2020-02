Brutte notizie per l’economia: dal coronavirus ricadute negative “di portata sconosciuta”

SONO 17 I PAZIENTI TUTTORA RICOVERATI

Sono diciassette i pazienti tuttora ricoverati all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, di Roma. Secondo l’ultimo bollettino medico, oltre ai tre casi confermati, “13 pazienti sono sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato e un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici”.

INVARIATE CONDIZIONI CONIUGI CINESI

“I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, casi confermati di infezione da nuovo coronavirus, continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva del nostro Istituto. Le loro condizioni cliniche sono ad oggi invariate e con parametri emodinamici stabili. Continuano la terapia antivirale. La prognosi resta riservata“, fa sapere l’istituto Spallanzani.

SPERANZA: IN ITALIA MISURE CAUTELARI IMPORTANTI

“In Italia abbiamo adottato misure cautelari importanti, abbiamo sospeso i voli diretti da e per la Cina, con controlli serrati in tutti i porti e aeroporti del nostro Paese. Dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per rallentare e fermare la sua diffusione globale“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a Bruxelles al vertice dei ministri della Salute.