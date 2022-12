Martedì 13 dicembre a Treviso la presentazione del libro ‘La passione per il rinnovamento’ di Fabio Storchi

REGGIO EMILIA – “Un sindacato unitario che punti alla miglior rappresentanza dei lavoratori: ho sempre condiviso questa come idea per il futuro. Il contratto collettivo nazionale che Fabio Storchi, allora presidente di Federmeccanica, contribuì a firmare, gettò le basi per una retribuzione complessiva basata sulla produttività aziendale, e su altri due pilastri fondamentali: welfare aziendale e diritto soggettivo alla formazione dei lavoratori”. Sono le parole di Marco Bentivogli, coordinatore Base Italia, già segretario generale Fim Cisl, alla vigilia della presentazione del libro di Fabio Storchi, imprenditore, past president di Federmeccanica e presidente di Vimi Fasteners di Novellara (RE).

Maurizio Sacconi, ex ministro del Lavoro, invece afferma che “in Italia c’è ancora molto da fare per ciò che riguarda il lavoro: il nostro Paese è ancora fanalino di coda in Europa. I datori di lavoro devono, in ogni caso, sentirsi incoraggiati ad assumere i lavoratori”. Bentivogli e Sacconi, che hanno contribuito con il loro intervento alla realizzazione del libro di Storchi ‘La passione per il ‘rinnovamento. I miei anni in Federmeccanica‘ (Marsilio Editori), composto insieme a Daniele Marini, dell’Università di Padova e Domenico Gribaudi, saranno a Treviso, domani, martedì 13 dicembre, alle 17.30, presso la biblioteca d’Impresa di Assindustria Venetocentro a Palazzo Giacomelli, per la prima presentazione ufficiale del volume. L’incontro sarà introdotto da Alberto Zanatta, presidente vicario di Assindustria Venetocentro per le relazioni sindacali. Conduce la giornalista Katy Mandurino.

Fabbrica, lavoro, partecipazione, negoziazione, democrazia, leadership: sono questi i valori del volume, che cerca di comprendere e interpretare il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici sottoscritto nel 2016, oltre che dall’autore, da Marco Bentivogli, Stefano Franchi, Maurizio Landini e Rocco Palombella. Un contratto che ha aperto una nuova stagione, lasciandosi alle spalle il Novecento e avviando le relazioni industriali del terzo millennio.

CHI È FABIO STORCHI

Fabio Storchi, cavaliere del Lavoro, è stato tra i fondatori di Comer Industries, che ha guidato per cinque decenni per poi dedicarsi alla crescita di Vimi Fasteners S.p.A., di cui è presidente. È presidente e amministrare di Finregg S.p.A., la holding di famiglia, che detiene partecipazioni nei settori meccanico, finanziario e immobiliare. Ha occupato posizioni apicali nel sistema Confindustria. Dal 2013 al 2017 è stato chiamato alla guida di Federmeccanica per la quale, nel 2016, ha sottoscritto un innovativo Contratto collettivo nazionale di lavoro. “Si tratta per me di un momento molto importante di condivisione di uno scritto che traccia le tappe fondamentali del mio vissuto professionale ed anche personale” spiega Storchi.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it