Vda allena soccorsi post valanga con visore 3D

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 12 set. – Un visore 3D, capace di proiettare l’utente in un contesto realistico di incidente in valanga e di guidarlo nelle operazioni di soccorso del compagno. Si chiama Vr-Avalanche ed è il fiore all’occhiello di un innovativo percorso di formazione per istruire il grande pubblico sulle nozioni della nivologia, del soccorso in valanga, della ricerca artva e dell’elisoccorso sanitario, proposto in maniera alquanto pionieristica dalla Regione Valle d’Aosta.

Il progetto è stato realizzato dalla Fondazione montagna sicura in collaborazione con l’assessorato regionale alle Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio e con il Soccorso alpino valdostano, nell’ambito del Pitem Risk, uno dei programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 2014/2020 di cui la Regione è capofila.

“L’utilizzo di Vr-Avalanche sarà promosso da ottobre con trenta atelier formativi nelle scuole superiori valdostane e presso diverse località turistiche della Regione”, ha scritto Fondazione montagna sicura in una nota. Tutti i dettagli del percorso formativo saranno presentati il prossimo 29 settembre, alle 17, nella sala conferenze Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta.