Trail, Soirée Vertikal raddoppia: nasce il circuito Soirée Enfants

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 12 mar. – Soirée Vertikal, il circuito di appuntamenti serali e infrasettimanali per gli amanti del trail, raddoppia e apre le porte ai giovani. Dopo un primo assaggio, lo scorso anno, a Valpelline, ora gli under 15 avranno un vero e proprio circuito per divertirsi, sfidarsi, ma soprattutto avvicinarsi al mondo del vertical e del trail running. Si chiama Soirée Enfants e proporrà tre prove a iscrizione gratuita, che partiranno alle 18 anticipando le gare di Soirée Vertikal. I giovani potranno correre sui percorsi ridotti di La Balade du Parc (26 aprile a Champdepraz), la Grimpette de L’Arboretum (17 maggio a Verrayes) e la Poyà au Petit-Fénis (7 giugno a Nus). Resterà aperta solo agli over 15 la prova di Sainte-Colombe, prevista il 31 maggio a Charvensod. Non ci sarà una classifica e nemmeno una premiazione finale. Intanto volano le iscrizioni alla seconda edizione di Soirée Vertikal. A due settimane dall’apertura sono già stati riservati 100 pettorali per le quattro prove, formula che consentirà di partecipare alla grande estrazione finale che si svolgerà durante la festa di chiusura.

Le iscrizioni al circuito – o alle singole gare – sono ancora aperte sul sito di irunning.it. Sono previsti al massimo 250 posti. “Siamo soddisfatti della risposta- dice Egon Boccadelli dell’organizzazione- a conferma che questa formula piace perché snella e non così impegnativa. Quest’anno abbiamo deciso di aumentare il numero dei pettorali a disposizione e di inserire un mini circuito per i più giovani che non sarà competitivo, ma permetterà loro di misurarsi e praticare attività sportiva”.