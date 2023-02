Ciclismo, torna Giro della Valle d’Aosta con 5 tappe tutte in regione

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 12 feb. – Cinque tappe, tutte in Valle d’Aosta. Proprio nell’anno in cui la regione alpina è stata eletta regione europea dello sport, il 59esimo Giro ciclistico internazionale della Valle d’Aosta – Mont Blanc, dedicato agli under 23, torna con un’edizione interamente ‘made in vda’. Lo spiega il presidente della Società ciclistica valdostana, Riccardo Moret: “Proprio nell’anno in cui la Valle d’Aosta riveste il prestigioso ruolo di regione europea dello Sport, la nostra corsa propone cinque tappe tutte in programma sul territorio valdostano”. Ciò nonostante, aggiunge, “la nostra vocazione internazionale non viene sicuramente a mancare e le sinergie con la Francia, la Svizzera e il vicino Piemonte sono già certe per le prossime edizioni. Ci preme comunque sottolineare come a questo risultato si sia giunti grazie al grande sostegno e all’entusiasmo dei Comuni sedi di tappa e della Regione Valle d’Aosta, a testimonianza della profonda vocazione sportiva e turistica di tutto il nostro territorio”.

L’edizione 2023 della corsa rossonera debutterà mercoledì 12 luglio con la tappa Arvier – Arvier, con partenza e arrivo nel paese natale di Maurice Garin, il petit ramoneur vincitore nel 1903 del primo Tour de France. Il giorno successivo, giovedì 13 luglio, sarà la volta della frazione che prenderà il via da Courmayeur e si concluderà, sempre nel comune di Courmayeur, nello spettacolare scenario di Pré de Pascal, al cospetto del maestoso Monte Bianco.

Venerdì 14 luglio, invece, si svolgerà la tappa con partenza da Saint Vincent e arrivo in salita a Bionaz, sull’imponente diga di Place Moulin. Arrivo nuovamente in salita anche sabato 15 luglio con la Verrayes – Fénis e traguardo a Clavalité. Si chiude domenica 16 luglio, con la ormai tradizionale tappa Valtournenche – Breuil Cervinia a sancire le gerarchie finali della corsa. Nel 2022, a vincere il giro ciclistico internazionale della Valle d’Aosta-Mont Blanc era stato Lenny Martinez del Groupama.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it