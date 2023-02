Estate 2022, boom di lavoratori in Vda: +20%

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 12 feb. – La media dei dipendenti assunti nelle attività turistiche in Valle d’Aosta nei quattro mesi della scorsa stagione estiva ha raggiunto le 5.432 unità: è un aumento del 17% rispetto alla stagione precedente e del 20,3% rispetto all’estate 2019, ultimo anno precedente la pandemia di Covid-19. I dati sono dell’Osservatorio del mercato del lavoro del turismo, elaborati dall’ente bilaterale regionale del turismo di Aosta. Che spiega: “Si tratta di un chiaro segnale di ripartenza e di un forte indicatore di consolidamento e tenacia non solo di un settore economico portante, ma anche di un tessuto sociale straordinariamente resiliente”.

Il numero di dipendenti è “un parametro indicativo che si ottiene tramite una formula che viene calcolata automaticamente dal software partendo dagli importi delle quote contributive versate dalle aziende”. Nell’estate trascorsa, nei quattro mesi gli alberghi hanno impiegato una media di 2.555 persone, i ristoranti di 1.785, i bar di 616, i rifugi alpini di 216. Sono tutti numeri in netto aumento rispetto alle due precedenti stagioni. Anche il numero di aziende è aumentato. La crescita è stata dell’1,42% rispetto all’estate 2021. Tra il 2019 e il 2022, il numero delle aziende iscritte all’ente è passato da 1.045 a 1.075, una crescita del 2,87%.

