Parlamento europeo condanna Polonia per la legge anti-aborto: “Garantisca accesso a servizi sicuri e gratuiti”

BRUXELLES – Il Parlamento europeo ha approvato oggi una risoluzione che condanna la sentenza del Tribunale costituzionale polacco che impone un divieto pressoché assoluto dell’aborto. La risoluzione invita il governo polacco a garantire rapidamente e pienamente l’accesso a servizi di aborto sicuri, legali e gratuiti per tutte le donne. Ferma la condanna dell’Europarlamento che reputa la sentenza polacca sull’aborto “un ulteriore esempio di acquisizione del controllo politico da parte della magistratura e del collasso sistemico dello Stato di diritto in Polonia”. Negli ultimi dieci mesi, solo 300 donne polacche hanno avuto accesso ai servizi per l’aborto negli ospedali a causa di una minaccia per la vita e la salute. Nell’ultimo anno, Aborto senza frontiere ha aiutato 34.000 donne provenienti dalla Polonia ad accedere all’aborto. La risoluzione è stata approvata con 373 voti favorevoli, 124 contrari e 55 astensioni.

